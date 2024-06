San Venanzo, ecco la giunta del sindaco Marinelli - Tuttoggi.info

San Venanzo, il sindaco Marsilio Marinelli ha presentato la sua squadra di governo. Ecco i nomi e le deleghe

Mercoledì 26 giugno si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di San Venanzo a seguito delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Il Sindaco Marsilio Marinelli, dopo il giuramento di fedeltà alla Costituzione, ha comunicato la composizione della Giunta comunale. Nominati i due Assessori Leonardo Posti e Roberta Giuliani. Leonardo Posti, a cui è stata attribuita la qualifica di Vicesindaco, avrà le seguenti deleghe: Bilancio, Finanze e Tributi, Servizi, Patrimonio Comunale, Lavori Pubblici, Attività e Impiantistica Sportiva, Politiche Ambientali ed Energetiche; a Roberta Giuliani vanno le deleghe ad Associazionismo e Volontariato, Scuola, Servizi Sociali, Biblioteca, Museo, Politiche Giovanili, Politiche Culturali e Promozione Turistica.

Il sindaco Marinelli, al quale rimangono in capo le deleghe al Personale, Rapporti Istituzionali, Urbanistica, Attività Produttive e Sviluppo Economico, Sanità, Aree interne, Fondi comunitari, ha inoltre conferito ai Consiglieri comunali di maggioranza apposite deleghe finalizzate alla realizzazione del programma di mandato: a Giacomo Bini attività di raccordo per l’organizzazione e gestione di eventi ed attività di raccordo tra l’Amministrazione Comunale e le frazioni; ad Enrico Cruciani attività di supporto per la costituzione e l’avviamento della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ed attività di raccordo tra il Consiglio e la Giunta Comunale; a Valentina Mastrini attività di supporto per la stipula di appositi atti di gemellaggio con i Comuni di Tisno (Croazia) e Saint Lawrence (Malta) ed attività di supporto per la definizione di progetti comunitari a favore soprattutto della popolazione giovanile; a Sonia Pasquini attività di raccordo tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni e le attività del volontariato ed attività di supporto per la predisposizione di progettualità a favore delle fasce giovanili, in particolare per la ricostituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi; a Cristiano Volpi attività di attivazione e gestione della sentieristica comunale ed attività istruttorie e amministrative volte alla realizzazione del “Cammino delle Terre Custodi”.