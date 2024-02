San Valentino Terni, l'amore contro la violenza - Tuttoggi.info

San Valentino, Amore a Terni: progetto antiviolenza coordinato dal Comune e dall'assessorato al Welfare. Tutti i dettagli

“Amarsi, volersi bene cioè volere il tuo bene, rispettare le tue scelte la tua libertà ed autodeterminazione.

Sono i principi fondanti dell’amore – dichiara l’assessore al Welfare Viviana Altamura – perché tutto ciò che umilia, ferisce, uccide non ha nulla a che vedere con l’amore”.

La Rete antiviolenza questo lo sostiene da tempo, con azioni, iniziative e servizi.

Una Rete che vede coinvolti oltre al Comune di Terni, sia i servizi e le istituzioni ( Prefettura, Forze dell’Ordine, Servizi Sanitari, Centro Pari Opportunità della Regione Umbria) sia le associazioni del territorio che si occupano della tematica: Libera…mente Donna, Terni Donne, Soroptimist, Noità, San Martino, sia le scuole con la partecipazione alle iniziative del Liceo Artistico Metelli.

Amore a Terni

Un impegno forte, costante nel territorio, che ha portato la Rete ad aderire alla proposta del Comune e di Umbria Energy di partecipare all’iniziativa Amore a Terni portando il proprio contributo, l’impegno e la passione che da sempre mettono nel loro operato.

Per partecipare è necessario scaricare l’app di Umbria Energy all‘interno della quale è presente uno spazio dedicato al progetto Amore a Terni che offre la possibilità di scrivere una frase, dediche d’amore, foto, video che verranno proiettate in piazza e condivise tramite social, sarà possibile votare l’elaborato che più piace.

Un’iniziativa che ha, tra gli altri, l’obiettivo di raccogliere fondi per azioni di contrasto alla violenza di genere e di supporto alle donne, la prima realizzata con queste modalità. L’Iban è IT 40 T 05034144 0000000000 6239

La rete antiviolenza

“Sarà la Rete Territoriale Antiviolenza di Terni ad individuare interventi concreti da mettere in atto con i fondi raccolti attraverso l’Iban messo a disposizione dall’associazione San Martino.

Molte le proposte pervenute dalle associazioni, che hanno mostrato grande disponibilità alla collaborazione, protagoniste di un impegno comune per sostenere le donne che decidono di uscire dalla violenza e affrontare un percorso, non sempre facile, verso la libertà.

Un grazie di cuore a tutte le associazioni che partecipano all’iniziativa con suggerimenti e contributi preziosi – conclude l’assessore Altamura – continueremo a lavorare insieme e insieme decideremo come impiegare i fondi destinati all’attività della rete antiviolenza”.