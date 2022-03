San Terenziano, panchina rossa in memoria delle vittime del Covid

Il momento della cerimonia alla presenza delle autorità

Alla presenza del sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini, del presidente della Proloco Loris De Luca, del Parroco Don Marcello, le forze dell’ordine, i familiari di Marcello Carloni e tutti gli abitanti di San Terenziano è stata inaugurata, presso il parco ‘Don Leonello’, la panchina in memoria di Marcello Carloni e tutte le vittime del covid.

Il gesto di vicinanza

“Questo è un piccolo gesto per dimostrare vicinanza e affetto alla famiglia Carloni e a tutta la comunità di San Terenziano“, spiega il presidente della proloco De Luca. La panchina è stata posizionata all’interno del parco Don Leonello, luogo simbolico e di incontro per tutto il paese, un parco dove tutte le generazioni sono cresciute e vi continueranno a crescere.

“Ci sentiamo una famiglia”

“La nostra forza è sempre stata quella di sentirci una famiglia e proprio questo sentimento ci ha spinti ad omaggiare chi per San Terenziano c’è sempre stato. Marcello Carloni rimarrà impresso per sempre nei nostri cuori e la panchina è il simbolo per sentirlo ancora in mezzo a noi“, conclude De Luca.