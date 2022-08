San Rufino, festa grande ad Assisi. Monsignor Viola: "Lasciamoci illuminare dai nostri santi" | Foto - Tuttoggi

Il prelato ha poi sottolineato che “in questo giorno dovremmo chiederci quali sono i desideri e le paure di questa città, di questo nostro stare insieme? I desideri sono tanti, ma quello fondamentale è amare ed essere amati. E la politica dovrebbe avere a cuore la felicità dei cittadini, affinché si realizzi questo desiderio. Quanto alle nostre paure quella più profonda è che manchi una prospettiva o un progetto, assenza che ci inchioda nel presente dove sperimentiamo i nostri limiti. Cosa c’entra il martirio di Rufino, con questo progetto? C’è quello più grande, che Gesù è venuto a donarci, la prospettiva della vita eterna con Dio. Per questo dobbiamo essere all’altezza del martirio di Rufino e dei nostri Santi che hanno vissuto nel segno della Parola. Siamo chiamati a lasciarci illuminare, a far diventare la città un laboratorio in questo senso: chiediamo al Signore di essere all’altezza di questo dono, lasciandoci trasformare da un amore che ha la forza di fare tutte le cose”. Le celebrazioni per San Rufino sono cominciate giovedì sera con la veglia di preghiera, la processione e la benedizione della città. Dopo la santa messa delle 8 e il Pontificale delle 11, nel pomeriggio la santa messa verrà celebrata alle ore 18, mentre alle ore 21 sempre in cattedrale si terrà il concerto in onore del Santo patrono, a cura della Cappella musicale di San Rufino.