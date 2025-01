San Giustino, in arrivo rotatorie nei due incroci "killer" - Tuttoggi.info

Importanti notizie a San Giustino sul fronte viabilità. Il 2025 si apre infatti con azioni concrete per la sicurezza stradale: sono infatti in arrivo ben 5 rotatorie nei punti più delicati e trafficati del territorio.

Come specificato dall’assessore Simone Selvaggi è stato infatti affidato l’incarico ad un tecnico esterno per fare i dovuti rilievi topografici e plano-altimetrici accurati, necessari alla stesura dei relativi progetti esecutivi già nei primi mesi dell’anno.

La priorità verrà data a due incroci che purtroppo hanno visto incidenti mortali. Il primo è quello che riguarda l’intersezione di via Tifernate con via F.lli Rosselli e Via Vanzetti (a Lama, nei pressi del Clover) dove nell’agosto 2022 perse la vita un 25enne studente universitario. Da oltre 20 anni i residenti lamentano la pericolosità di questo incrocio tra le case, dove le auto arrivano spesso anche fino ai 100 km/h.

L’altra zona interessata è invece quella in località Altomare, nell’innesto tra via Umbra e Via Mattei, dove nel dicembre 2022 avvenne una delle più grandi tragedie stradali dell’Altotevere, con ben 4 giovani vite spezzate. Senza dimenticare l’incidente del ’99 sulla stessa strada – la Tiberina 3 bis – dove persero la vita altri 4 giovanissimi. L’amministrazione comunale conta di realizzare le rispettive rotonde già nella prossima estate.