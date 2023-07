San Giustino, al via controlli con autovelox mobile nelle principali strade del Comune - Tuttoggi.info

Iniziati da stamattina proseguiranno nei giorni indicati e comunicati dai canali ufficiali del Comune, ecco le strade interessate

La Polizia Locale di San Giustino informa che, per prevenire gli incidenti stradali e garantire la sicurezza della circolazione, ha avviato controlli con autovelox mobile già a partire da oggi (lunedì 10 luglio).

Attraverso i mezzi di comunicazione dell’Ente – sito internet, canale Telegram Polizia Locale e la pagina Facebook del Comune – sarà possibile visualizzare il calendario con giorni e luoghi in cui

saranno operativi gli strumenti per il controllo della velocità.

Le strade maggiormente interessate saranno: via Toscana, via Citernese, via Umbra, via Anconetana, via della Stazione, ex S.S. 3 bis, via Tifernate, via del Tevere, via della Gavina, via Europa.

Le postazioni, come prescritto dalla legge, saranno indicate dall’apposito segnale stradale con la scritta “Polizia Municipale – Controllo Elettronico della Velocità”. L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata in presenza e con il controllo del personale della Polizia Locale di San Giustino.

In base alla gravità delle violazioni le sanzioni amministrative previste dall’art. 142 del Codice della Strada partiranno da 42euro, oltre alla sospensione della patente di guida e alla decurtazione dei punti, per i casi più gravi. Oltre a quelli già avvenuti nella mattinata odierna i prossimi controlli avranno luogo venerdì 14 luglio lungo Via Toscana, dalle ore 9 alle ore 10,30 e lungo la Ex S.S. 3bis dalle ore 10,30 alle ore 12.