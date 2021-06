San Giovanni Profiamma, stanziamenti per la viabilità

Dodici mila euro dall’assestamento di bilancio per realizzare un attraversamento pedonale di velocità e 138mila euro per la rampa stradale di collegamento tra via Brunelleschi e via Amedei, a servizio dell’edificio scolastico e delle installazioni sportive. Sono le due novità che annuncia il sindaco Stefano Zuccarini, intervenendo nell’infuocato dibattito relativo alla viabilità di San Giovanni Profiamma.

La mozione di Gammarota

Dibattito innescato dalla mozione presentata in consiglio comunale dal consigliere di Foligno 2030 Mario Gammarota, poi emendata da un documento della maggioranza che dava le colpe alla precedente amministrazione. “Via Case Basse – scriveva Gammarota – è molto stretta, altamente trafficata in entrambi i sensi di marcia soprattutto dopo la fine dei lavori della SS Flaminia in corrispondenza della frazione San Giovanni Profiamma, e percorsa a velocitá molto sostenute; la strada in oggetto è di accesso alla frazione, di attraversamento della stessa, ma anche residenziale e cioé che permea il tessuto edilizio di base e che consente di accedere alle unità abitative”. E per questo chiedeva di “intervenire per realizzare in Via Case Basse, frazione di San Giovanni Profiamma tutti gli interventi tecnici utili e necessari, come ad esempio i dissuasori, i dossi o altri strumenti idonei a limitare la velocità di percorrenza, oltre a nuova segnaletica stradale che indichi al meglio una percorrenza più contenuta; ad istallare specchi parabolici lungo la strada, come strumento aggiuntivo alla segnaletica stradale, da posizionare in quegli incroci o uscite dirette di abitazioni la cui visibilità non è ottimale e non migliorabile in altri modi“. Gammarota non aveva poi mancato di sottolineare l’inerzia della maggioranza: “Se si parla di San Giovanni Profiamma è grazie a noi“.

Furia Collarini

Replica seccata della consigliera Lega Luciana Collarini: “Non posso accettare che i consiglieri di opposizione continuino a prendere in giro i miei concittadini per la loro smania di apparire come i salvatori del mondo, quando invece dovrebbero chiedere scusa a tutti i residenti di San Giovanni Profiamma”. La Collarini ha ricordato che “il disagio che vivono i residenti è frutto delle scelte sbagliate fatte dalle amministrazioni precedenti gestite proprio dalle forze politiche di sinistra. Ritengo inopportuno – dice la Collarini – che un rappresentante della sinistra ci venga a parlare dei problemi di viabilità all’interno del paese, dato che hanno generato loro stessi l’inferno in cui viviamo a San Giovanni Profiamma a causa delle loro scelte scellerate del passato“.

Il passato

“Questo a partire dalla delibera del 22 aprile del 2009 in cui si stabilì di eliminare dal progetto iniziale la complanare a doppio senso di marcia parallela alla SS3 su cui doveva essere veicolato il traffico dopo la chiusura degli incroci a raso, in quanto in quella sede si ritenne che non c’era più l’interesse pubblico a portare avanti quel progetto. La motivazione fu che la strada interna del paese, la stessa che oggi ci dicono essere troppo stretta, era invece sufficientemente in grado di sopportare la mole di traffico che gli sarebbe stato convogliato dopo la realizzazione dello svincolo cosi come lo conosciamo. Sempre loro, nel 2015, pur riconoscendo che quest’opera così realizzata avrebbe portato grande disagio all’interno della frazione, nonostante le raccolte firme e le proteste dei cittadini, hanno dato via libera ai lavori che ci hanno condannato a questo disagio, invece di intervenire ad eliminare le criticità del progetto. Con l’approvazione dell’emendamento presentato da Ivano Ceccucci di Forza Italia, abbiamo impegnato la giunta, il sindaco e in particolare l’assessore di competenza a trovare entro breve termine, con l’assestamento di bilancio del prossimo luglio 2021, i soldi necessari per mettere in essere i lavori di messa in sicurezza della viabilità interna del paese“.

Si ragiona sullo svincolo

Il sindaco ha anche annunciato, oltre agli stanziamenti per le infrastrutture, risorse per “realizzare un gazebo e piantare degli alberi nel giardino della nuova scuola di San Giovanni Profiamma – ha aggiunto il sindaco – Il primo taglio dell’erba lungo le strade è già stato fatto, il secondo avverrà nelle prossime settimane, è stato effettuato il taglio dell’erba anche nell’ area di via Case basse. Nei giorni scorsi è stato effettuato il sopralluogo con l’agenzia forestale per far posizionare le panchine richieste dagli abitanti. Infine per quanto riguarda lo svincolo la Quadrilatero ha inviato il progetto per riaprire l’accesso sulla Flaminia da Metal micanti al compartimento di

Perugia di Anas che dovrà procedere con l’approvazione e l’affidamento

dei lavori“.