San Giovanni Profiamma, la denuncia di Gammarota: “Zona abbandonata”

Il consigliere comunale di Foligno 2030 interviene sulla situazione della frazione di San Giovanni Profiamma e parla di "zona abbandonata"

“San Giovanni Profiamma è una frazione abbandonata non solo dal punto di vista della viabilità e della sicurezza stradale (pericolosa per le auto stesse, oltre che per pedoni e ciclisti, per anziani e bambini) ma anche dell’ambiente”. La denuncia è del consigliere comunale di Foligno 2030 Mario Gammarota, che si è battuto sul tema e sulla viabilità ha presentato anche una nuova interrogazione.

Segnalati problemi ambientali e di viabilità

“Discariche a cielo aperto in più di un sito all’interno della frazione – dice Gammarota – tombini sporchi e chiusi che provocano allagamenti in caso di pioggia, di vie e piazzette antistanti alle abitazioni. Ed ancora più grave, il canale del fosso su cui scorre l’acqua piovana dal colle sovrastante, che è sporco ed in stato di abbandono, che può provocare allagamenti sia di campi ma anche di giardini e garage delle case adiacenti in caso di forti piogge, come già accaduto poco più di un anno fa. Parafrasando un famosissimo romanzo di Carlo Levi sulla questione meridionale, possiamo veramente dire che “Zuccarini si è fermato al Panda”, un semplice gioco di parole per descrivere lo stato di abbandono di una frazione e la negligenza di un Sindaco e della sua Giunta (avevano introdotto anche la delega alle Frazioni) ad affrontare problemi reali e quotidiani dei cittadini, per risolverli”.