San Francesco Marathon, domani è il gran giorno: le modifiche alla viabilità - Tuttoggi.info

Coinvolte Assisi, Spello e Cannara: i cambi al traffico nella zona di Santa Maria

Domenica 5 novembre 2023 avrà luogo la San Francesco Marathon, una gara podistica di 42 chilometri che partirà da Assisi e toccherà Spello e Cannara e a cui si sono iscritti quasi 2mila partecipanti. Insieme all’evento podistico che unisce sport e spiritualità, sono in programma tante iniziative di beneficenza e un ricco calendario di appuntamenti. Prima della partenza, un minuto di silenzio e preghiera per la pace, per i bambini morti e per tutte le vittime della guerra e la lettura di un messaggio di Papa Francesco ai maratoneti.

Per il regolare svolgimento della San Francesco Marathon si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Innanzi tutto verrà sospesa la circolazione, dalle 8 alle 10, in viale Marconi, dalla rotonda antistante l’istituto Serafico fino a Porta San Pietro. Stesso provvedimento, dalle 9 alle 11, in viale Giovanna di Savoia – via Patrono d’Italia, via Ospedale delle Pareti, via dell’Isola Romana, via Tescio, viale Maratona, via Patrono d’Italia (sottopasso ferroviario), via della Repubblica, via Cavour, via Risorgimento, via Ponte Rosso, via Becchetti, via Santarelli, via Micarelli, via della Repubblica, via Protomartiri Francescani, via Capitolo delle Stuoie.

Sarà sospesa la circolazione dalle 9 alle 16 in via Los Angeles (dalla rotonda antistante la farmacia comunale alla rotonda di via Patrono D’Italia). Non si transiterà dalle 9 alle 11 e dalle 13 alle 14 in via Patrono d’Italia (da via Los Angeles a via Protomartiri Francescani).

Dalle 9 alle 11.30 sarà sospesa la circolazione in via Carducci, Piazza Dante Alighieri, via D’ Annunzio, via Santa Maria Maddalena, via San Rufino D’Arce, via Francesca, via della Regola, via Sacro Tugurio (dalla rotonda di piazza Conti a via Santa Maria Maddalena).

Dalle 10 alle 12 non si passerà in via Frate Egidio, via Ottone IV, via dei Tre Compagni, via del Paduletto, stessa disposizione dalle 11.15 alle 15 in via Montenero, via del Campaccio, via San Petrignano, via Bottoneto. Dalle 11.15 alle 15.30 è prevista la sospensione della circolazione in via Cecci e via del Caminaccio. Infine, dalle 11.15 alle 16, non si transiterà in via San Bernardino da Siena (dalla intersezione con Via dei Barrocciai a Via Pertini) e in Via San Pio X.