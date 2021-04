"Salviamo Altrocioccolato", ordine del giorno a firma di 10 consiglieri - Tuttoggi

L'atto invita tutte le forze politiche a garantire la sopravvivenza della manifestazione, da sempre vanto della città e dell'Umbria "I fondi regionali sono essenziali"

Un ordine del giorno a sostegno di Altrocioccolato, “per impegnare il sindaco di Città di Castello, giunta e forze politiche a farsi promotori di ogni azione utile a difendere e sostenere la realizzazione della manifestazione e agire in sede regionale affinché sia ripristinato lo stanziamento dedicato, in modo da non perdere l’evento”.

L’atto è stato firmato da ben 10 consiglieri comunali, senza distinzioni di partito: Vincenzo Bucci (Castello Cambia), Marco Gasperi (Gruppo Misto), Andrea Lignani Marchesani (Fratelli d’Italia), Vittorio Morani (Psi), Nicola Morini (Tiferno Insieme), Mirko Pescari (Pd), Giovanni Procelli (La Sinistra), Cesare Sassolini (Forza Italia), Filippo Schiattelli (Civici per Città di Castello) e Gaetano Zucchini (Democratici per Città di Castello).

Partendo dal fatto che la Regione Umbria, nel bilancio finanziario 2021-23 non ha ritenuto di rifinanziare la legge regionale 3/2007 a sostegno del commercio equo, i consiglieri proponenti rilevano che “questi fondi, pur essendo stati sempre minimi, sono essenziali, assieme a quelli stanziati dal Comune, per la sopravvivenza di Altrocioccolato”.

“Un piccolo sforzo potrebbe preservare una manifestazione sociale e culturale di livello nazionale nel suo settore”, sostengono Bucci, Gasperi, Lignani, Morani, Morini, Pescari, Procelli, Sassolini, Schiattelli e Zucchini, ricordando che “il nostro Comune ha sviluppato da 8 anni una collaborazione con l’Associazione Umbria Equo Solidale, diventandone partner essenziale nell’organizzazione della manifestazione”.

Altrocioccolato ha sempre dimostrato di portare, nei suoi tre giorni di svolgimento, migliaia di cittadini nel centro storico tifernate, “con evidenti e tangibili risvolti economici e turistici“, richiamando l’attenzione sui “principi di solidarietà internazionale che il commercio equo tenta di realizzare, riassumibili in quell’‘aiutiamo i poveri a casa loro’ che ufficialmente tutte le forze politiche sostengono”.