Salvato da overdose, al risveglio portato in carcere

In ospedale la polizia ha scoperto che il 29enne era evaso dagli arresti domiciliari

Salvato da overdose, al risveglio in ospedale, portato in carcere dai poliziotti. Il 29enne era stato soccorso dal personale sanitario su richiesta di un passante, che lo aveva trovato privo di sensi in strada.

L’allarme è giunto anche alla Sala Operativa della Questura di Perugia. I poliziotti dopo aver raggiunto l’ambulanza in ospedale, hanno atteso che il giovane si riprendesse e fosse in grado di raccontare quanto accaduto. Al momento del risveglio, dopo che i medici hanno dato il consenso, i poliziotti gli hanno chiesto come si chiamasse e dove abitasse: il giovane, tuttavia, ha dichiarato di non avere documenti e ha fornito un primo nominativo che, tuttavia, ha ritrattato poco dopo fornendone uno diverso.