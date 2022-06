Salvato da due passanti prima che la sua auto prendesse fuoco

Ricostruita la dinamica dello spaventoso incidente avvenuto nella notte sulla SS75 all'uscita Bastia - Torgiano

Lo hanno fatto uscire dall’auto poco prima che questa prendesse fuoco. Si deve al coraggio di due automobilisti se l’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Bastia Umbra, all’uscita per Torgiano sulla SS 75, non si è trasformato in tragedia, come avvenuto anni fa, proprio in quel punto.

Erano circa le 1.30 di notte quando una Fiat Punto, guidata da un giovane, ha perso il controllo, finendo contro il guardrail dello svincolo. Le cause, sembra, un malore accusato dal giovane guidatore. Rimasto all’interno della vettura, in stato di shock.