Russo parla da Block Devils: “Voglia di vincere”

share

A rinforzare il reparto dei centrali, insieme ai riconfermati Podrascanin e Ricci, approda alla Sir Safety Conad Roberto Russo, classo ’97, che con i suoi 205 centimetri è uno dei migliori interpreti italiani di questo ruolo.

Lo scorso anno a Ravenna, il suo primo in Superlega, ha terminato la stagione con 183 punti a referto di cui 22 in battuta, 51 a muro e con il 56,4% in attacco. Numeri importanti che catalizzano l’attenzione degli addetti ai lavori e della società bianconera che vede in Roberto il tassello giusto per rinforzare il reparto dei posti tre.

Dopo la trafila con le nazionali giovanili, Russo è già stabilmente nel giro del gruppo di coach Blengini ed è stato inserito nella lista azzurra per la Volleyball Nations League. Roberto si dimostra raggiante per l’arrivo a Perugia: “Sono molto contento di essere approdato in una grande società come Perugia, un top team che mi darà la possibilità di confrontarmi con grandi campioni”.

Queste le prime parole da Block Devils di Russo che prosegue. “Perché Perugia? Mi hanno colpito il progetto e la voglia di vincere che ha la società. Aspetti che mi hanno conquistato e mi hanno spinto a firmare. Arrivo con grande voglia, l’obiettivo personale è sicuramente quello di fare bene, ma naturalmente collegato al bene della squadra. Quello che posso assicurare è che darò sempre il massimo per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla società”.

C’è anche un altro aspetto che ha pesato nell’arrivo di Russo al PalaBarton. “Di Perugia avevo già sentito parlare come di un posto dove la pallavolo è di casa. Giocandoci contro in campionato sono rimasto affascinato dal calore del pubblico che molte volte ha saputo spingere la squadra verso la vittoria”.

Convinta e soddisfatta per la scelta operata sul mercato la società bianconera per voce del direttore sportivo Stefano Recine: “Siamo felicissimi di aver portato a Perugia un atleta molto giovane, molto forte e molto ambito nel mercato. Roberto si è rivelato la passata stagione come uno dei centrali migliori della nuova generazione italiana, siamo certi che potrà crescere ancora molto da noi e che sarà molto importante nell’economia del nostro gioco l’anno prossimo”.

Un altro colpo per i bianconeri che segue quello dello schiacciatore mancino ucraino Oleh Plotnytskyi.

Con l’arrivo di Russo, la Sir Safety Conad Perugia contestualmente saluta e ringrazia per il grande impegno profuso nella passata stagione Gianluca Galassi, formulando al giovane atleta trentino un grande in bocca al lupo per il proseguo della carriera.

share

Stampa