Rugby Gubbio: la Serie B sfiora l'impresa a Sesto Fiorentino, finisce 29-24 per i Cavalieri, primo punto in classifica. Successo per il Concentramento Minirugby a Gubbio - Tuttoggi.info

La Serie B del Rugby Gubbio, un po’ rimaneggiata a casa degli infortuni, ha affrontato oggi a Sesto Fiorentino i Cavalieri Union in una partita molto intensa e combattuta, valida per il Campionato Nazionale di Serie B e giocata punto su punto.

Grande l’impegno e la determinazione mostrati in campo dai giocatori di coach Joe McDonnell, i rossoblù riescono a segnare 3 mete, una con il ritrovato Francesco Giorgini e 2 con l’ottimo Riccardo Fioriti, entrato subito in partita al posto di Tomassoli. Tutte le mete sono state trasformate dal mediano di apertura Lorenzo Floridi, che mette in mezzo ai pali anche un calcio di punizione.

I Cavalieri Union, anche grazie al potente pacchetto di mischia, segnano 4 mete e 1 calcio di punizione, fissando il punteggio finale sul 29-24.

Segnali positivi per coach Joe McDonnell che oltre alla buona preparazione fisica e atletica dei sui ragazzi inizia a vedere anche un gioco efficace in attacco e difesa.

Primo punto in classifica per il Rugby Gubbio nel Campionato di Serie B 2024/25!

Sono scesi in campo: Romagnoli, Ghirelli, Giorgini, Tomassoli, Di Fiore, Floridi, Gioè, Urbanelli, Sonini, Broqua, Caroli, Capannelli, Feliciani, Cecchetti, Casagrande, Ferranti, Prosperini, Bellucci, Paciotti, Puica, Fioriti e Lorenzi.

Il prossimo appuntamento con il Rugby Gubbio è fissato per il 3 novembre, quando la squadra affronterà il Cus Siena in casa a Gubbio, un incontro che diventa fondamentale per dare una svolta alla stagione.

Domenica di riposo per la Cadetta FGXV del Rugby Gubbio, che rivedremo in campo a Perugia il 3 Novembre contro lo Junior, mentre hanno debuttato nel Campionato Regionale i lupetti U14, che a Città di Castello, insieme ai compagni di squadra del Foligno Rugby, hanno dimostrato carattere e volontà.

Sconfitti invece i Centauri U16 che a Pian di Massiano nulla possono contro il Perugia Junior, finisce 23-7.

Al Coppiolo di Gubbio invece un tripudio di bambini! Oltre 200 i partecipanti al Concentramento di Minirugby U8-10-12, provenienti da 10 società sportive di tutta la Regione. Una grande giornata di Rugby!

Un ringraziamento speciale a tutti i genitori e collaboratori che hanno aiutato nella gestione di questo evento, grazie!

Le altre partite del Campionato Nazionale di Serie B Girone 4

Jesi – Firenze 21-17

Siena – Capitolina 22-26

Lions Amaranto – Lions Alto Lazio 24-27

Perugia – San Benedetto 16-24