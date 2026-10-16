Rugby Gubbio, il grande giorno è arrivato: domenica 18 ottobre la prima partita nel Campionato di Serie A! - Tuttoggi.info

È una data destinata a restare nella storia del Rugby Gubbio: domenica 18 ottobre, a Roma, presso il Centro Sportivo Renato-Speziali, alle ore 15:30, la squadra eugubina scenderà in campo per la sua prima partita nel campionato di Serie A, contro il Roma Olimpic Club. Per la società si tratta del primo campionato di Serie A della sua storia, un traguardo raggiunto grazie al lavoro, alla passione e ai sacrifici di atleti, tecnici, dirigenti e volontari.
L’attesa in città è grande e l’entusiasmo è già palpabile. Per accompagnare la squadra in questa trasferta così importante, da Gubbio partirà un pullman di tifosi, pronti a far sentire dagli spalti il proprio calore ai ragazzi.
I giocatori hanno affrontato le ultime settimane con grande determinazione, allenandosi con impegno e serietà per presentarsi all’appuntamento di domenica 18 ottobre pronti e carichi. Un lavoro che ha convinto anche l’allenatore Joe McDonnell, che si dichiara molto soddisfatto dell’impegno e dell’atteggiamento dimostrato dal gruppo durante tutta la preparazione.
Il fischio d’inizio di una nuova pagina per il rugby eugubino è ormai vicino: forza Gubbio!
Serie A: Roma Olimpic Club – Rugby Gubbio
Centro Sportivo Renato-Speziali, Via di Tor Pagnotta, 351 – Roma
Ore 15:30
Ufficio Stampa Rugby Gubbio
stampa@rugbygubbio.it
Segui il Rugby Gubbio sui social
Facebook https://www.facebook.com/RugbyGubbio
Instagram https://www.instagram.com/rugbygubbio1984/
Sito web https://www.rugbygubbio.it/