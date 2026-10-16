 Rugby Gubbio, il grande giorno è arrivato: domenica 18 ottobre la prima partita nel Campionato di Serie A! - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Rugby Gubbio, il grande giorno è arrivato: domenica 18 ottobre la prima partita nel Campionato di Serie A!

Redazione

Rugby Gubbio, il grande giorno è arrivato: domenica 18 ottobre la prima partita nel Campionato di Serie A!

Ven, 16/10/2026 - 07:00

Condividi su:

È una data destinata a restare nella storia del Rugby Gubbio: domenica 18 ottobre, a Roma, presso il Centro Sportivo Renato-Speziali, alle ore 15:30, la squadra eugubina scenderà in campo per la sua prima partita nel campionato di Serie A, contro il Roma Olimpic Club. Per la società si tratta del primo campionato di Serie A della sua storia, un traguardo raggiunto grazie al lavoro, alla passione e ai sacrifici di atleti, tecnici, dirigenti e volontari.

L’attesa in città è grande e l’entusiasmo è già palpabile. Per accompagnare la squadra in questa trasferta così importante, da Gubbio partirà un pullman di tifosi, pronti a far sentire dagli spalti il proprio calore ai ragazzi.

I giocatori hanno affrontato le ultime settimane con grande determinazione, allenandosi con impegno e serietà per presentarsi all’appuntamento di domenica 18 ottobre pronti e carichi. Un lavoro che ha convinto anche l’allenatore Joe McDonnell, che si dichiara molto soddisfatto dell’impegno e dell’atteggiamento dimostrato dal gruppo durante tutta la preparazione.

Il fischio d’inizio di una nuova pagina per il rugby eugubino è ormai vicino: forza Gubbio!

Serie A: Roma Olimpic Club – Rugby Gubbio

Centro Sportivo Renato-Speziali, Via di Tor Pagnotta, 351 – Roma

Ore 15:30


Ufficio Stampa Rugby Gubbio

stampa@rugbygubbio.it


Segui il Rugby Gubbio sui social

Facebook https://www.facebook.com/RugbyGubbio

Instagram https://www.instagram.com/rugbygubbio1984/

Sito web https://www.rugbygubbio.it/

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Ultimo atto del Green Music Festival, ad Assisi oggi le armonie di Patrizio Castrovinci

Città di Castello

Insegnante investita e uccisa, 7 mesi dopo indagato l’amico che era con lei
Assisi

Assisi pronta ad animarsi con Pax Mundi 2026: il programma

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Canaparo, a Perugia il prefetto “facilitatore in situazioni di difficoltà”
Perugia

Daspo di 2 anni a tifoso perugino, minacce e insulti a uno steward

Terni

L’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni tra le eccellenze dei Premi Europei eTwinning 2026

Comunicati Stampa

Torna “Eurochocolate” il torneo di pallanuoto più goloso d’Italia

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!