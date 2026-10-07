Rugby Gubbio: buon test match al Coppiolo. I lupi segnano 3 mete al Pesaro - Tuttoggi.info

Finisce 19-33 per il Pesaro il test match di domenica 4 ottobre al Coppiolo di Gubbio. Coach Joe McDonnell schiera all’inizio una squadra con tanti nuovi innesti, il Pesaro segna subito 3 mete, di cui una tecnica, dimostrando tutto il suo valore e bagaglio di esperienza.
Ma i lupi del Rugby Gubbio non perdono la concentrazione e costruiscono gioco fino ad arrivare alla bellissima meta di Alessio Ghirelli, che sblocca il risultato anche per il lupi eugubini.
5-19 per il Pesaro.
Altre due mete per i pesaresi, 5-33, il Gubbio gioca ma fa anche molti errori, poi iniziano i cambi, il Rugby Gubbio ritrova il suo piano di gioco, lucidità e un pacchetto di mischia che sa come farsi valere in campo.
Giovanni di Fiore segna la meta del 10-33, con trasformazione di Davide Muzzi. Una meta tecnica assegnata anche al Rugby Gubbio fissa il risultato finale sul 19-33, con grande parte degli ultimi 20 minuti passati nei 22 avversari.
Buoni segnali per coach McDonnell e ancora due settimane per lavorare sui dettagli e sul piano di gioco, in attesa della prima di Campionato di Serie A a Roma, contro l’Olimpic, domenica 18 ottobre 2026.
“Quest’anno ci divertiamo!”, il commento a fine partita di un tifoso.
Straordinario il numeroso pubblico venuto a tifare per il lupi, con doveroso ringraziamento del Presidente del Rugby Gubbio Andrea Frondizi.
E complimenti a tutto il Minurugby, impegnato a Umbertide nel concentramento dei Centauri!
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