Rubano zaino nella parrocchia di Sant'Antonio e fanno acquisti con la carta, due denunciati - Tuttoggi.info

La Polizia di Stato di Perugia, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova, in via Canali a Perugia, per la segnalazione di un furto, a seguito del quale ha denunciato due persone, un cittadino peruviano, classe 1994, ed una cittadina ecuadoriana, classe 1997 poiché ritenute responsabili del reato di furto in concorso.

La dinamica

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con la vittima del furto, la quale ha riferito che, al termine di un colloquio presso l’ufficio del parroco, si è accorta della scomparsa del proprio zaino, lasciato nella sala d’attesa, all’interno del quale vi erano documenti personali, una carta prepagata e alcuni oggetti di valore. Gli agenti delle Volanti, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza della struttura, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a constatare che, due persone, entrambe già note per reati contro il patrimonio, si erano introdotte nella sala d’attesa e, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si erano impossessate dello zaino per poi allontanarsi rapidamente e procedere ad effettuare numerose transizioni con la carta di pagamento presso vari esercizi commerciali.

Per questo motivo, al termine della redazione degli atti di rito, gli operatori hanno deferito i due soggetti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto in concorso.