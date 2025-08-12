Rubano superalcolici in un supermercato a Gubbio: arrestati un 29enne e un 40enne - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Gubbio, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gubbio, hanno arrestato per furto aggravato all’interno di un supermercato un 29enne e un 40enne provenienti dalla Georgia, entrambi in Italia da qualche mese asseritamente per turismo.
L’operazione nasce a seguito della segnalazione da parte di personale della vigilanza del supermercato che aveva notato i due soggetti aggirarsi in modo sospetto e con atteggiamento furtivo tra gli scaffali del supermercato.
Subito giunti sul posto, i militari sono riusciti a individuare i due cittadini stranieri che erano usciti senza passare regolarmente dalle casse, procedendo al loro controllo, all’esito del quale, indosso a ognuno di essi, venivano trovati nascosti, in una sacca realizzata con una maglietta ripiegata, varie bottiglie di superalcolici per un valore di circa 400 euro, subito restituite al legittimo proprietario.
I rei sono stati condotti innanzi al Tribunale di Perugia che ne ha convalidato l’arresto.