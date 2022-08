Rubano pc e tablet di un medico con importanti dati

Dopo aver acquisito i dispositivi informatici e aver constatato che non vi erano delle denunce di furto in merito, la Questura di Perugia aveva dato notizia del ritrovamento e invitato gli eventuali proprietari a contattare gli uffici della Polizia di Stato per la riconsegna.

Grazie a questa iniziativa e alla diffusione della notizia sulla stampa e sui canali social della Questura, un amico del proprietario ha riconosciuto i dispositivi elettronici avvisando quest’ultimo del ritrovamento da parte della Polizia di Stato.

Il furto subito da un medico

L’uomo, un medico dell’Ospedale Santa Maria Misericordia, dopo aver contattato i poliziotti, si è recato presso gli Uffici di via Emanuele Petri per la riconsegna e per presentare querela.

Agli agenti ha raccontato che, qualche settimana fa, si era reso conto che lo zaino contenente il suo computer e il suo tablet era stato asportato dal bagagliaio della sua auto. L’uomo, felicissimo per il ritrovamento, ha ringraziato i poliziotti per il grande aiuto, spiegando che nella memoria del computer erano contenuti dati molto importanti per il suo lavoro.

Non è mancato il ringraziamento anche al cittadino che, con grande senso civico, ha allertato la polizia di Stato del ritrovamento.