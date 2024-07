Rubano bici e chiedono il riscatto per restituirla

Ruba una bici e chiede il riscatto per restituirla. E’ quanto avvenuto a Foligno, in un episodio in cui è stato necessario l’intervento dei carabinieri. Gli uomini del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno infatti arrestato in flagranza di reato un uomo di 54 anni ed una donna di 39enne, entrambi italiani, ritenuti responsabili del reato di estorsione in concorso.

Il furto della bici

Alla fine dello scorso mese di maggio, un 41enne di origini straniere, residente nel folignate, ha denunciato presso la locale Stazione Carabinieri il furto della propria bici elettrica del valore di 1.700 euro. Nella circostanza la vittima era stata avvicinata da un uomo, conosciuto in quanto abituale frequentatore del centro storico, il quale gli avrebbe chiesto in prestito la bici per recarsi urgentemente in bagno per poi restituirla successivamente. Il proprietario, credendo nella sua buona fede, ha acconsentito al prestito del velocipede, ma con il trascorrere del tempo lo stesso non gli è stato più riconsegnato.

L’incontro per la riconsegna del riscatto

Nei primi giorni di luglio era stato contattato dallo stesso, chiedendogli la somma di euro 400 per la restituzione del mezzo a due ruote e che tale somma doveva essere consegnata attraverso un incontro presso il parco dei Canapè in Foligno. La vittima, preso accordi con l’individuo, si è presentato all’incontro con i Carabinieri, intervenuti immediatamente nel momento della cessione del denaro, arrestando il malfattore, che nel frattempo cercava di dileguarsi insieme ad una donna che era con lui. Durante le attività conseguenti, i militari hanno rinvenuto nei pantaloni del 54enne un coltello ed uno spray al peperoncino. Accompagnati in Caserma, al termine degli accertamenti, il 54enne e la 39enne, sono stati dichiarati in stato di arresto in ordine all’ipotesi di reato di tentata estorsione in concorso.

Gli arresti domiciliari

Nel corso dell’udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Spoleto, ha disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari con obbligo di applicazione del dispositivo di controllo elettronico, mentre per la donna l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre giorni a settimana.

La bici recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.