Rubano 8 volanti Mercedes ma poi fuggono inseguiti dai carabinieri

Furto sventato in una concessionaria Mercedes grazie all'allarme ed al repentino arrivo sul posto dei carabinieri

Furto sventato dai carabinieri nella notte tra domenica e lunedì in una concessionaria Mercedes di Narni Scalo. Tre ladri, infatti, con il volto travisato si erano introdotti nell’autosalone, sottraendo 8 volanti di altrettante Mercedes. Era però scattato l’allarme, con i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Amelia e della stazione amerina giunti prontamente sul posto.

I tre sono dunque fuggiti, abbandonando la merce ritrovata poco dopo, a bordo di un’auto bianca risultata poi rubata.

Dopo un breve inseguimento l’autovettura dei fuggitivi riusciva a far perdere le proprie tracce, diretta sulla S.S. Flaminia in direzione Roma. Le successive ricerche dei malviventi, che hanno coinvolto per tutta la notte i Comandi dell’Arma delle provincie di Terni, Rieti e Viterbo, hanno dato esito negativo.

Come detto, la merce rubata – 8 volanti tolti da altrettanti veicoli – è stata ritrovata vicino alla concessionaria: i ladri sono stati costretti ad abbandonarla visto l’arrivo dei militari.