Ruba una console e minaccia gli agenti, arrestato 24enne - Tuttoggi

Una volta messo nella condizione di non nuocere, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Perugia per ulteriori approfondimenti. La console, del valore di circa 350 euro, è stata invece ritrovata sotto un’autovettura parcheggiata nelle strettissime vicinanze dove era stata interrotta la fuga del giovane che aveva tentato di disfarsene prima dell’arrivo degli agenti. Nell’area circostante sono state inoltre recuperate, unitamente alla placca antitaccheggio, anche le forbici che l’uomo aveva utilizzato per asportare il dispositivo.

Terminati tutti gli accertamenti di rito, il 24enne è stato arrestato per i reati di rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e minacce e condotto a Capanne. La direttissima del 31 dicembre ha confermato l’arresto dell’uomo, ora costretto ai domiciliari nella sua abitazione dalle 22 alle 7 e impossibilitato a lasciare il comune senza la preventiva autorizzazione.