Ruba Suv da 100mila euro e falsifica la targa: preso al casello di Orvieto - Tuttoggi.info

La Polizia di Orvieto ha sequestrato un’auto del valore di 100mila euro, risultata poi rubata. L’alta velocità ha insospettito gli agenti della Stradale di Orvieto i quali hanno visto sfrecciare sulla corsia di sorpasso dell’autostrada A1 un potente SUV. Inseguito e raggiunto, il veicolo è stato fermato in prossimità del casello di Orvieto, dove gli agenti hanno effettuato un controllo dell’auto e della donna che lo conduceva.

Durante l’ispezione del veicolo gli agenti hanno riscontrato delle anomalie che li hanno indotti ad approfondire maggiormente gli accertamenti, in particolare sul telaio e su altri elementi identificativi presenti sul mezzo. L’incrocio dei dati ha permesso di scoprire che il potente SUV era stato oggetto di furto alcuni giorni prima a Roma e dopo aver contraffatto i dati identificativi e munito di documenti e targhe false, era stato reimmesso in circolazione.

Da qui il sequestro dell’auto per la restituzione al legittimo proprietario, mentre la donna è stata denunciata a piede libero. Il procedimento penale si trova comunque nella fase delle indagini preliminari in cui vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.