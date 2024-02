Ruba profumi e cosmetici in Corso Cavour nascondendoseli nel giacchetto

Denunciato per aver cercato di rubare 500 euro di profumi in Corso Cavour. L’operazione è dei Carabinieri e della Guardia di finanza i quali, in stratta sinergia, hanno denunciato in stato di libertà un 52enne, di origini polacche, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Furto in Corso Cavour

Il fatto è avvenuto in Corso Cavour, all’interno di una profumeria, dove il soggetto, dopo essere entrato, ha occultato all’interno del proprio giubbotto vari prodotti cosmetici, per un valore complessivo di circa 500 euro, per poi dileguarsi velocemente. Tuttavia, nei pressi dell’esercizio commerciale, vi era anche un militare della Guardia di Finanza, libero dal servizio, che si è accorto del furto e si è lanciato all’inseguimento del soggetto. Dopo pochi metri il Finanziere è riuscito a fermare il fuggitivo, tenendolo in custodia fintanto che è sopraggiunta la Gazzella della Sezione Radiomobile dei Carabinieri.

La denuncia

Al termine degli accertamenti, una volta identificato, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto per il reato di furto aggravato. La refurtiva, di cui aveva tentato di disfarsi nella corsa lungo la strada, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.