Ruba portafoglio che il cliente ha appoggiato sul bancone: denunciato grazie alle telecamere del bar - Tuttoggi

Stava facendo colazione con la moglie all’interno di un bar nella periferia di Perugia, ma mentre pagava e portava i caffè al tavolo ha appoggiato il portafoglio sul bancone del bar per avere le mani libere; della leggerezza dell’anziana vittima ne avrebbe però approfittato un altro cliente del bar, anche lui residente nella provincia di Perugia, che con destrezza avrebbe coperto con il braccio il porta documenti e poi lo avrebbe fatto scivolare nel proprio borsello.

La vittima si è poi allontanata dal bar, accorgendosi solo più tardi che non aveva più con sé il portafoglio, contenente tra l’altro la somma contante di 500 euro che aveva prelevato per fare un regalo ai propri nipotini. A quel punto ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’autore del furto.