Ruba le chiavi di un’auto e fugge, arrestato dai carabinieri

Il furto compiuto da un giovane nel centro di Bastia Umbra

Si è impossessato delle chiavi di un’auto parcheggiata in centro, a Bastia Umbra, ed è fuggito, urtando contro un muretto. La corsa del giovane è però finita nella vicina stazione ferroviaria, dove è stato raggiunto e fermato dai carabinieri, che lo hanno portato in caserma e arrestato per furto aggravato e danneggiamento.

Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti l’uomo, un giovane di origini siciliane, ma da anni residente in Umbria, sarebbe entrato all’interno di un negozio del centro e, approfittando della distrazione del titolare, sarebbe riuscito a rubare le chiavi della sua auto, parcheggiata lì davanti. Nel fare frettolosamente manovra per darsi alla fuga avrebbe poi danneggiato il veicolo urtando contro un muretto e bucando una delle ruote. Alla scena avrebbero assistito alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine tramite il 112.

I carabinieri della Stazione di Bastia si sarebbero quindi messi subito alla ricerca del giovane, trovandolo alla guida dell’auto appena rubata nei pressi della stazione ferroviaria di Bastia Umbra, insieme ad un suo conoscente che lo stava aspettando.