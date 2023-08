Ruba 4 paia di scarpe e magliette griffate, preso dopo inseguimento

Il 28enne peruviano aveva già fatto "visita" a un altro negozio, ma stavolta è stato visto da un poliziotto

All’interno della felpa che aveva gettato durante l’inseguimento e nella sua auto, i poliziotti hanno trovato magliette griffate. E quattro paia di scarpe nell’auto, bottino di un colpo effettuato giorni prima in un negozio di San Sisto.

Questa volta, però, il giovane ladro, un peruviano 28enne, è stato visto da un agente della polizia postale mentre era intento a sottrarre la merce da un supermercato.

I vigilantes, allertati, sono riusciti a fermare il giovane dopo un inseguimento ed a consegnarlo ai poliziotti, nel frattempo sopraggiunti. Gli agenti, oltre a quella nascosta nella felpa, hanno trovato altra refurtiva nell’auto del giovane.

polizia lo hanno sottoposto a perquisizione, estesa anche al veicolo, che ha dato esito positivo.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 28enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di furto. Tutta la refurtiva, invece, è stata riconsegna ai responsabili dei due negozi.