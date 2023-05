Rsu Umbra Acque, il risultato del voto dei dipendenti

La Filctem Cgil primo sindacato con il 38%, davanti alla Cisal

La Filctem Cgil vince le elezioni per il rinnovo delle RSU in Umbra Acque. Con un’altissima partecipazione (372 votanti su 403 aventi diritto) alla Filctem Cgil sono andati 141 voti, pari al 38% del totale, contro i 116 della Cisal, i 68 della Uiltec Uil, i 26 della Femca Cisl e i 19 di Mudes.

La Filctem Cgil elegge così 3 delegati, Daiana Sportellini, Dario Stefanucci e Nicola Burocchi. “Un grande risultato e una grande prova di democrazia – commenta il segretario generale della Filctem Cgil di Perugia, Euro Angeli – ora ci aspetta un lavoro impegnativo e importante per consolidare la contrattazione di secondo livello, storicamente radicata in azienda. E servirà il sostegno di tutti i lavoratori alla Rsu, per innalzare ulteriormente la qualità del servizio all’utenza e consentire un avanzamento nelle condizioni di lavoro attraverso accordi innovativi che possano fare da apripista anche ad altre realtà aziendali”.