Rsu Umbra Acque, i risultati - Tuttoggi

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) all’interno di Umbra Acque, la principale azienda del servizio idrico in Umbria, a controllo pubblico, che serve quasi 40 comuni della provincia di Perugia e oltre 230 mila utenze.

Sono 312 i lavoratori che hanno partecipato al voto. La Filctem Cgil, con 95 preferenze, si è confermata primo sindacato, seguita dal sindacato autonomo Cisal e poi da Uil, Cisl e Mudes. Nelle liste Cgil sono stati così eletti due delegati, Nicola Rocchi (38 anni) e Stefano Banella (42 anni).

“A loro va il nostro ringraziamento e un grande in bocca al lupo per il lavoro che, insieme, dovremo portare avanti nei prossimi tre anni – commenta Euro Angeli, segretario generale della Filctem Cgil di Perugia -. Il programma che abbiamo presentato e che è stato scelto dalla maggioranza relativa dei lavoratori sarà il nostro punto di riferimento, con l’obiettivo di migliorare ogni giorno questo fondamentale servizio pubblico e al tempo stesso favorire un migliore rapporto vita-lavoro per tutti i dipendenti”.

“Si tratta di una vittoria importante per tutto il sindacato confederale, trascinato dalla Cgil che ha ottenuto questo risultato in un contesto tutt’altro che semplice – commenta Fabrizio Fratini, della segreteria regionale Cgil -. Ora, insieme alla categoria e alla Rsu, proseguiremo nel nostro impegno in difesa del servizio pubblico per tutte le cittadine e i cittadini dell’Umbria”.