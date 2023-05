Piazza della Vittoria, conclusione rotatoria slitta ancora. "Garantita manovra veicoli pesanti" - Tuttoggi.info

Il Comune di Spoleto ha chiesto una variante al progetto per estendere la pedonalizzazione sotto al primo arco di accesso a piazza Garibaldi

Proseguono i lavori per la realizzazione della rotatoria e delle aree pedonali in piazza della Vittoria. In questi giorni il Comune di Spoleto ha richiesto di prevedere interventi per il rifacimento della pavimentazione anche sotto il primo arco di accesso a piazza Garibaldi. A riguardo, per permettere la redazione della variante, i lavori sono stati parzialmente sospesi.

La conclusione degli interventi, che a causa del maltempo hanno subito un rallentamento nelle ultime settimane, è prevista entro la seconda metà di giugno. L’intervento è finanziato da Agenda Urbana (Asse 6 Por Fesr Sviluppo Urbano Sostenibile), per un costo complessivo di circa 600.000 euro.

La rotatoria di piazza della Vittoria avrà un diametro di 30 metri per permettere le manovre dei veicoli pesanti, mentre la nuova configurazione permetterà di implementare ed aumentare i percorsi pedonali garantendo una maggiore fruizione da parte degli utenti deboli.

Parallelamente gli uffici tecnici dell’Ente stanno progettando una serie di interventi di valorizzazione e riqualificazione dell’attuale ingresso del Ponte Sanguinario per migliorarne la visibilità e la fruibilità, prevedendo nell’area anche degli allestimenti informativi e divulgativi.​