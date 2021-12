Rotary Club Foligno, in visita il Governatore Minelli

Il Rotary Club di Foligno ha ricevuto la visita del Governatore Distrettuale Gioacchino Minelli. In mattinata ha visitato il Monastero di Sant’Anna e la casa bottega di Niccolò l’Alunno nel centro storico di Foligno, per essere poi ricevuto a Palazzo Comunale dove è stato accolto nella Sala Consiliare e negli uffici della segreteria dal Vicesindaco Riccardo Meloni. Particolarmente partecipata la tradizionale Cena degli Auguri al Delfina Palace Hotel di Foligno.

La solidarietà

Al tavolo della presidenza, insieme al presidente Roberto Pagliacci anche l’assessore Marco Cesaro, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Con l’occasione sono stati raccolti oltre 800 euro da destinare al progetto del Rotary a favore delle famiglie con soggetti autistici. Il Governatore Minelli ha avuto parole di apprezzamento per la calorosa accoglienza e per le bellezze storico artistiche della città. Una serata all’insegna della solidarietà e dell’amicizia nel pieno spirito rotariano, quello del servire per aiutare gli altri.