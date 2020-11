Rosita Merli torna in tv, sarà protagonista dell'edizione "All-Stars" di Cuochi d'Italia - Tuttoggi

Rosita Merli, la cuoca eugubina vincitrice di ‘Cuochi d’Italia‘ nel 2018, tornerà a rappresentare l’Umbria nell’edizione “All-Stars” del programma culinario di Tv8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 di Sky e 19 di TivùSat).

La proprietaria dell’Osteria del Bottaccione a Gubbio sarà protagonista nella puntata di giovedì 12 novembre, alle ore 19.30, dove sfiderà un altro cuoco “all-star”, giudicata dal sempre presente Gennaro Esposito e un altro chef di fama internazionale a sorpresa.

“Cuochi d’Italia-All stars”, condotto dallo chef Cristiano Tomei (lo stesso che assegnò un 10 tondo al friccò di Rosita), sarà articolato in ben 40 puntate, dove nei giorni scorsi si sono già affrontati i concorrenti più apprezzati (ma arrivati sui gradini più bassi del podio) mentre in queste settimane si stanno sfidando i vincitori di tutte le passate edizioni. Il super cuoco che tra tutti questi uscirà vincitore porterà a casa il premio finale di 10.000 euro in gettoni d’oro e il titolo di cuoco d’Italia All-stars.

Non resta dunque che aspettare il ritorno ai fornelli televisivi di Rosita Merli, che nell’edizione in cui vinse sorprese tutti battendo Friuli, Abruzzo, Lazio (due volte) e Campania con piatti della tradizione eugubina e umbra, tra cui friccò, lenticchie di Castelluccio, carpa del Trasimeno, stringozzi alla norcina e umbricelli funghi e tartufo.