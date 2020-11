Rosita Merli batte il Veneto per un soffio con la polenta "lì per lì" - Tuttoggi

Dopo aver sconfitto il Trentino con dei canederli da “9”, Rosita Merli continua a sorprendere e vincere a Cuochi d’Italia “All-Stars”.

La cuoca di Gubbio ha affrontato stavolta la prima sfida della fase a gironi contro il Veneto, con protagoniste le farine.

Nella gara di andata Rosita ha scelto la farina 00, con cui ha deciso di fare dei tipici strangozzi umbri (o stringozzi) “ai profumi di bosco”, con il suo stile – ha ribadito – “contadino” e “casareccio”. I giudici-chef Gennaro Esposito e Giuliano Baldessari le hanno però assegnato “solo” 16 punti (un 9 e un 7) contro i 17 della sfidante (un 9 e un 8).

La seconda manche ha visto la cuoca del Veneto optare per la farina di mais, che ha spinto entrambe le concorrenti a giocarsela con due polente. Ad avere la meglio, in questo caso, è stata la polenta “lì per lì” di Rosita con un punteggio di 15 (8 e 7) mentre il piatto del Veneto si è fermato a 13 (7 e 6).

L’Umbria di Rosita ribalta dunque il risultato per un soffio, trionfando per 31-30. Dopo questa “sofferta” vittoria, Rosita Merli se la dovrà ora vedere con l’altra concorrente del girone a tre, l’ostica “all-star” del Trentino.