Rosita Merli già super, batte il Trentino con i canederli e supera primo turno - Tuttoggi

Rosita Merli torna a far sognare e divertire Gubbio anche nell’edizione “All-stars” di Cuochi d’Italia, che vede affrontarsi i vari vincitori del programma e i concorrenti più apprezzati da pubblico e giuria.

Nell’ultima sfida del primo turno eliminatorio, appena andato in onda su Tv8, la simpatica rappresentante dell’Umbria, proprietaria e cuoca del ristorante “Osteria del Bottaccione”, si è subito imposta sullo sfidante del Trentino, conquistando ancora una volta ottimi voti dai giudici-chef Gennaro Esposito e Giuliano Baldessari.

Presentata dal conduttore Cristiano Tomei come “vera e propria custode delle tradizioni umbre” e “la prima concorrente ad aver preso un 10 nella storia delle trasmissione” Rosita, nella sfida di andata, ha proposto un piatto della sua infanzia, il ‘Fagiano al tegamaccio’.

La cottura a freddo della carne su un tegame di ferro e i passaggi rigorosi dell’eugubina hanno fatto la differenza: i giudici le hanno infatti assegnato 17 punti (un 8 e un 9) sottolineando la “godibilità estrema” del piatto e la “particolare tecnica costruita su misura da lei stessa.” Il fagiano dello sfidante ha invece conquistato 14 punti.

Nella sfida di ritorno l’avversario ha invece portato i ‘canederli alla trentina’, piatto quasi intoccabile della regione del nord Italia. Nonostante la difficoltà della ricetta e i 18 punti (due 9) ricevuti dal “padrone di casa”, Rosita Merli è riuscita a pareggiare i conti, grazie anche ad un “tocco personale” di tartufo, con altri 18 punti (due 9 anche per lei), portando il risultato finale sul 35 a 32 per l’Umbria. Eloquente il commento di chef Baldessari: “Non so neanche come hai fatto!”.