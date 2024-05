E’ stato nominato all’unanimità dalla segreteria regionale riunitasi a Terni.

Roberto Quatraccioni è il nuovo responsabile di Assoturismo Confesercenti Umbria. E’ stato nominato all’unanimità dalla segreteria regionale riunitasi a Terni.

“Un settore fondamentale dell’economia regionale quello del turismo che ha richiesto da parte di Confesercenti Umbria la copertura di una casella fondamentale nella propria organizzazione. Tra i promotori della nuova Confesercenti Umbria, salutiamo con grande piacere la sua disponibilità a ricoprire questo ruolo strategico. Così da garantire la necessaria continuità della nostra presenza in tutti i tavoli istituzionali” ha dichiarato il presidente regionale Giuliano Granocchia.

Da molti anni Roberto Quatraccioni si occupa di progetti di sviluppo turistico a livello nazionale ed internazionale per imprese ed enti pubblici, contribuendo in modo significativo alla crescita del settore.La sua visione per lo sviluppo del turismo è chiara ed è basata su sei pilastri fondamentali,ben conscio che il settore gioca un aspetto vitale per l’economia e lo sviluppo dell’Umbria.

Ecco le priorità con cui si presenta ufficialmente il neo responsabile Assoturismo Confesercenti Umbria.

Transizione da economia dei servizi e dei prodotti a economia delle esperienze: promuovere un turismo che non si limiti alla semplice offerta di servizi, ma che crei esperienze memorabili per i visitatori.

Comunità ospitanti e marketing di comunità: valorizzare il ruolo delle comunità locali nell’accoglienza turistica, favorendo un marketing che metta al centro le persone e le storie del territorio.

Tecnologie innovative ed immersive: utilizzare le nuove tecnologie per arricchire l’esperienza turistica, offrendo percorsi immersivi e interattivi che avvicinino i visitatori alla cultura e alla natura del luogo e costruire progetti di comunicazione innovativi

Turismo sostenibile e approcci green: promuovere pratiche turistiche sostenibili che rispettino l’ambiente e contribuiscano alla conservazione delle risorse naturali.

Formazione continua: per garantire standard elevanti di accoglienza turistica e innescare processi virtuosi di crescita delle competenze

Internazionalizzazione: presenza adeguata nei principali mercati esteri target in grado di affermare il brand e le offerte integrate specifiche.