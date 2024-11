Rissa davanti a studenti, 2 fermi | Aggiornamenti, foto - Tuttoggi.info

Una rissa scoppiata davanti alle mura dell’acropoli, alla presenza di decine di studenti da poco usciti da scuola per la fine delle lezioni, e 2 uomini fermati da Polizia e Carabinieri, con il supporto della Polizia locale, prontamente intervenuti per calmare gli animi. E’, in sintesi, quanto accaduto intorno all’ora di pranzo di oggi a Spoleto.

La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione, innescata con ogni probabilità per futili motivi, con i due fermati che al momento si trovano nei locali del Commissariato di Spoleto in attesa delle decisioni della Procura che è stata immediatamente informata dei fatti.

Grazie ad alcune testimonianze, ma anche a video messi sui social che hanno girato alcune immagini, sembra che i fatti siano degenerati dopo che una autovettura ha tamponato quella che la precedeva lungo la via che da Piazza Vittoria porta a Via dei Filosofi.

Dalla seconda auto sono scesi conducente e passeggero per accertare i danni fatti a chi li precedeva e la situazione, a quanto viene riferito, sembrava tranquilla. Dai vicini giardinetti però due uomini, di nazionalità extracomunitaria, per cause appunto in corso di accertamento, si sono scagliati contro i due occupanti l’auto che aveva causato il tamponamento.

Le urla hanno richiamato l’attenzione di un poliziotto che si trovava fuori servizio nella vicina piazza Garibaldi e che ha allertato la Polizia ma anche gli agenti della Polizia locale il cui cmando si trova a pochi metri.

Tra i primi a intervenire sul posto, insieme al poliziotto, anche il capitano Remo Trabalza della Municipale; i due, in attesa dei rinforzi, hanno provato non senza fatica a calmare gli esagitati, come mostrano le immagini che Tuttoggi ha potuto visionare.

All’arrivo dei carabinieri e della polizia i due hanno ancor più peggiorato la loro posizione. Uno, a quanto riferiscono alcuni dei presenti, si sarebbe scagliato contro un agente con un coltello, fortunatamente senza colpirlo: è stato quindi ammanettato e trasferito in Commissariato. Stessa sorte per l’altro che ha usato resistenza ai carabinieri.

Nel corso della rissa, che ha impressionato molti degli studenti presenti, sembra aver riportato qualche leggera escoriazione uno degli occupanti dell’auto che ha provocato il tamponamento.

Più tardi gli aggiornamenti in attesa dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria