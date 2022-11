Riscossione della Tari, Comune di Spoleto affida servizio alla Vus

Sin da subito, stabilisce la delibera di Giunta, viene avviata l’attività di affiancamento tra l’ufficio tributi comunale ed il personale della Vus che si occuperà della gestione della Tari, anche per garantire agli utenti la continuità del servizio.

Nel frattempo, però, nel territorio comunale sono varie le polemiche dopo l’entrata in vigore del nuovo calendario di raccolta dei rifiuti in una vasta area (il resto del comune vedrà le modifiche da gennaio). In alcune zone, infatti, il personale della Valle umbra servizi non passa a ritirare i rifiuti nonostante i solleciti. In altre il servizio viene svolto a singhiozzo, in altre ancora differenziata, indifferenziata ed organico vengono raccolti in altri giorni rispetto a quanto previsto dal calendario. Ci sono comunque aree del territorio comunale in cui il servizio sta funzionando a dovere, ma il problema che riguarda alcune vie è stato segnalato anche durante l’ultima seduta del consiglio comunale.