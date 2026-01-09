Rimorchio agricolo 'cappottato' a Collazzone, intervento dei vigili del fuoco | Foto - Tuttoggi.info

Questa mattina (9 gennaio 2026) i Vigili del fuoco della sede centrale di Perugia sono intervenuti in località Collazzone per il ribaltamento di un rimorchio agricolo che occupava gran parte della sede stradale.

Sul posto è stata inviata una squadra operativa supportata dall’autogru proveniente dal comando di Perugia per le operazioni di sollevamento e rimozione del mezzo. Non si segnalano persone coinvolte. Presenti i Carabinieri di Marsciano per i rilievi e la gestione della viabilità. L’intervento è ancora in corso.