Rimorchio agricolo 'cappottato' a Collazzone, intervento dei vigili del fuoco | Foto - Tuttoggi.info

 Rimorchio agricolo 'cappottato' a Collazzone, intervento dei vigili del fuoco
Rimorchio agricolo ‘cappottato’ a Collazzone, intervento dei vigili del fuoco | Foto

Redazione

Rimorchio agricolo ‘cappottato’ a Collazzone, intervento dei vigili del fuoco | Foto

Ven, 09/01/2026 - 12:47

Questa mattina (9 gennaio 2026) i Vigili del fuoco della sede centrale di Perugia sono intervenuti in località Collazzone per il ribaltamento di un rimorchio agricolo che occupava gran parte della sede stradale.

Sul posto è stata inviata una squadra operativa supportata dall’autogru proveniente dal comando di Perugia per le operazioni di sollevamento e rimozione del mezzo. Non si segnalano persone coinvolte. Presenti i Carabinieri di Marsciano per i rilievi e la gestione della viabilità. L’intervento è ancora in corso.

