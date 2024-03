Rigenerazione urbana, a Narni un bando per opere artistiche legate al cinema - Tuttoggi.info

L’opera sarà collocata nella rotatoria tra via Tuderte e via Pietro Germi, a Narni Scalo

Il Comune di Narni ha pubblicato un bando per un concorso di idee finalizzato all’acquisizione di proposte ideative per la realizzazione di un monumento o di un’opera d’arte da dedicare al cinema.

La scadenza è fissata al 20 maggio.

L’opera sarà collocata nella rotatoria tra via Tuderte e via Pietro Germi, a Narni Scalo. Potrà essere concepita sia come un’installazione sia come un monumento o una scultura. Dovrà essere progettata in piena libertà stilistica e con materiali adatti alle perturbazioni atmosferiche. “La partecipazione al concorso – precisa il Comune di Narni – è aperta ad artisti, artiste e a persone che vantino una comprovata esperienza nel campo dell’arte e dell’architettura, e che abbiano compiuto 18 anni. La partecipazione può essere individuale o di gruppo; il bando mette a disposizione, per gli aggiudicatari, un premio di 2.500 euro”.