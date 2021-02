Rifiuti da cantiere in terreno senza autorizzazione, denunciato artigiano

Un terreno agricolo destinato a discarica di rifiuti da cantiere senza alcuna autorizzazione: 63enne denunciato dalla forestale di Terni

Un terreno agricolo destinato a discarica di rifiuti da cantiere senza alcuna autorizzazione. Per questo un artigiano di Terni è stato denunciato a piede libero.

L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli dei carabinieri del nucleo forestale di Terni per prevenire e reprimere discariche abusive.

Rifiuti da cantiere in strada di San Martino

Durante una verifica in strada di San Martino, i militari della stazione forestale ternana hanno notato la presenza di un cumulo di rifiuti speciali provenienti da attività di ristrutturazioni edili.

L’area è stata dunque messa sotto controllo per risalire all’identità del responsabile. Le indagini hanno quindi fatto emergere che un artigiano edile di Terni aveva destinato un terreno agricolo come deposito dei rifiuti prodotti dalla sua attività in assenza di autorizzazione e di alcun accorgimento atto ad impedire l’inquinamento diffuso dell’area.

Scoperti 70 metri cubi di rifiuti

I rifiuti da cantiere sono stati quantificati in circa 70 metri cubi.

L’artigiano 63enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Terni per il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall’art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 che prevede la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.