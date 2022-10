Riequilibrio sanità territoriale, Latini: "Doppia operazione di portata storica" - Tuttoggi

Latini: "Per la prima volta si parla concretamente – e non a chiacchiere – di riequilibrio nella sanità regionale"

Una doppia operazione di portata storica: così il sindaco di Terni, Leonardo Latini, definisce gli annunci fatti martedì dalla Regione Umbria che dovrebbero portare ad un riequilibrio della sanità territoriale. Sia attraverso la ratifica del finanziamento – per un totale di 184 milioni di euro – per i due nuovi ospedali di Terni e Narni – Amelia, sia per le novità in vista sulle convenzioni per le cliniche private, tema legato agli investimenti del patron della Ternana Stefano Bandecchi in città.

Nel suo intervento, il primo cittadino evidenzia che “ci sono due ottime notizie dalla Regione Umbria per la sanità ternana. La prima, importantissima, che arriva dalla riunione tra la presidente Tesei, l’assessore Coletto e il direttore D’Angelo, riguarda il finanziamento del project financing per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni. Ricordo che il progetto è stato già da tempo depositato in Regione e trasmesso all’azienda ospedaliera. Ora la Regione ci conferma che, a seguito della firma del Dpcm che prevede il finanziamento da parte dell’Inail, ci sono i fondi per contribuire al progetto di finanza e consentire così di raggiungere la sostenibilità economica di un’opera tanto complessa quanto fondamentale per il nostro territorio. La seconda ottima notizia è l’annuncio che sarà rivista la programmazione regionale rimettendo al Creva la valutazione dei convenzionamenti in un’ottica di riequilibrio territoriale in Umbria“.