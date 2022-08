Nuovo ospedale Terni, ok dalla Regione e nomina Rup project financing - Tuttoggi

Parere favorevole del dg Massimo D’Angelo

A luglio 2021 sono stati chiesti i primi chiarimenti di tipo tecnico e legale, a cui nei mesi successivi hanno fatto seguito le risposte dai soggetti proponenti (l’ultima in ordine di tempo è del 3 maggio scorso). Negli oltre cento incontri organizzati con le parti interessate, sia interne che esterne all’ospedale, la direzione, in particolare quella sanitaria, ha elaborato un nuovo quadro esigenziale che va a definire attività, funzioni, relazioni e organizzazione dei vari flussi e percorsi clinico-assistenziali, senza dimenticare quelli logistici. Il documento è stato inviato il 22 luglio al direttore regionale Salute e Welfare, Massimo D’Angelo, il quale, il 3 agosto scorso, ha dato parere favorevole per la parte di competenza, in termini di coerenza con la programmazione sanitaria regionale.

Le esigenze in fatto economico e ambientale

Oggi (10 agosto) sono state trasmesse ai soggetti proponenti il quadro esigenziale e la richiesta di adeguamento del progetto alle effettive necessità dell’ospedale di Terni da esso scaturite, con particolare riferimento ad alcune specifiche tecniche, progettuali e conseguenti aspetti economici e di sostenibilità (economico-finanziaria e ambientale).

I ringraziamenti del dg Chiarelli

“Nonostante l’impatto del Covid sulla gestione delle attività assistenziali e amministrative durante l’inverno – commenta il direttore generale Pasquale Chiarelli – i lavori sono andati avanti in doveroso silenzio, come previsto da ogni procedura, fino a elaborare il nuovo quadro esigenziale che oggi presentiamo ai soggetti proponenti. E per questo ringrazio tutta la direzione, il personale medico-assistenziale, gli amministrativi, e in particolare il direttore sanitario, il RUP e i rispettivi collaboratori, che hanno reso possibile l’elaborazione di un quadro esigenziale con una complessità che mai ha coinvolto questo territorio. Un ringraziamento particolare va alla Presidente e all’Assessore alla Salute e alle Politiche sociali della giunta regionale, che sempre hanno sostenuto questa iniziativa nel solo interesse pubblico“.