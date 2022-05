Ricostruzione legamenti crociati, a Terni lo studio Lars - Tuttoggi

Ricostruzione del legamento crociato, all'ospedale di Terni lo studio Lars per interventi all'avanguardia con materiali innovativi

Nuovo intervento chirurgico portato avanti presso l’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, collegato alla ricostruzione del legamento crociato anteriore, mediante una generazione di legamenti artificiali di tipo “Lars”. Il progetto vede protagonista il professor Giuliano Cerulli, come sperimentatore principale. Inoltre il dottor Matteo Tei come co-investigatore, il dottor Giuseppe Rusignuolo in qualità di responsabile tecnico scientifico, coadiuvati dalla equipe ortopedica diretta dal dottor Sandro Latini.

Legamenti artificiali Lars

Lo studio clinico, come noto, è stato avviato nel dicembre scorso presso la struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia del Santa Maria e condotto con la collaborazione dell’istituto I.R.T.A.L di Arezzo. Nello specifico, i legamenti artificiali Lars per la sostituzione del legamento crociato anteriore sono utilizzati per la ricostruzione intra ed extra articolare di legamenti lesionati, principalmente per soggetti sopra i 40 anni con lesioni acute. Sono progettati per imitare le normali fibre del legamento anatomico, con fibre intra articolari che resistono alla fatica e consentono la crescita perimetrale fibroblastica, e fibre extra articolari che forniscono resistenza all’allungamento.