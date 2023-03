Riceve per posta un pacco con un kg di hashish, arrestato 27enne - Tuttoggi

L'uomo aveva avvisato la sicurezza dell'arrivo del pacco, a scoprire il contenuti i cani della Finanza

Un pacco dagli Stati Uniti, pieno di droga: i militari della Guardia di Finanza di Orvieto hanno arrestato giovedì un 27enne che si era fatto spedire in azienda, usando un nome fittizio, un kg di hashish.

A incastrare il giovane il fiuto dei cani antidroga presenti per un controllo di routine. Il pacco risulta spedito dagli Usa e destinato a una persona fittizia con indirizzo quello dell’azienda dove il 27enne – che aveva avvisato la vigilanza dell’arrivo del pacco – lavora.Le indagini della Guardia di finanza – scrive il Messaggero che ha riportato la notizia – continuano per far luce sul mittente.