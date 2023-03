Nascondevano in un garage oltre 15 kg di hashish, arrestati 5 perugini - Tuttoggi

Ben 15 kg di hashish nascosti in un garage, altri kg di stupefacente trovati in altre abitazioni (per un totale di quasi 19 kg di droga) e 5 giovani di Perugia e Corciano finiti in manette

Ben 15 kg di hashish nascosti in un garage, altri quasi 4 kg di stupefacente trovati in altre abitazioni (per un totale di quasi 19 kg di droga) e 5 giovani di Perugia e Corciano finiti in manette. E’ questo l’esito di una importante operazione antidroga messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Perugia, insieme ai militari del comando provinciale e ad una unità cinofila antidroga della Guardia di finanza, con il coordinamento della locale Procura.

Negli ultimi due mesi l’attività investigativa finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti aveva consentito ai i militari dell’arma della Sezione Operativa e della Stazione di Ponte San Giovanni di “attenzionato” un gruppo di giovani corcianesi e perugini. In tale ambito, ricostruisce la Procura, pochi giorni fa i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione, rinvenendo – all’interno di un garage di Madonna Alta – oltre 15 kg di hashish suddiviso in 157 panetti. Lo stupefacente era abilmente occultato all’interno di un grosso borsone nero poggiato su uno scaffale insieme ad altre valigie. In quel contesto non si è proceduto all’arresto, utilizzando una norma che permette di ritardare o omettere un arresto in flagranza, consentendo la prosecuzione delle indagini che altrimenti avrebbero subito una repentina interruzione.