La ricetta del Gattò Aretino vince il contest di cucina di TuttOggi.info | Scopri tutti i passaggi - Tuttoggi

Nell'articolo riportiamo la ricetta per realizzare anche a casa questo delizioso dolce

A una settimana esatta dalla Pasqua e dalla chiusura del contest di cucina amatoriale lanciato da TuttOggi.info, pubblichiamo oggi la ricetta postata su Instagram sotto l’hashtag #cucinacontuttoggi che ha ricevuto maggior gradimento.

Il piatto è quello del cook designer @aurybobo_forcook e la ricetta è il Gattò Aretino, che si è aggiudicato il primo posto.

—————————

Di seguito, vi riportiamo la ricetta per realizzare anche a casa questo delizioso dolce:

🍪 PER LA PASTA BISCOTTO:

4 Uova

115g Zucchero

80g Farina

Una bustina di vanillina

🍦 PER LE CREME:

100g Cioccolato Fondente

500g Latte

Una bustina di vanillina

4 Tuorli

140g Zucchero

45g Maizena

Un pizzico di sale

*Alchermes e acqua

✅ PROCEDIMENTO:

1️⃣ Per prima cosa rompete le uova in un recipiente e aggiungete la vanillina, quindi iniziate a montare, aggiungete anche lo zucchero ed infine la farina, mescolando il tutto.

Mettete l’impasto in una teglia e ponete in forno preriscaldato statico a 220⁰ per 6 minuti.

2️⃣ Nel frattempo preparate le creme: in una ciotola unite i tuorli allo zucchero e montate, poi aggiungete anche la maizena e un pizzico di sale; in un’altro pentolino invece mettete il latte con la vanillina e fate sfiorare il bollore.

Quando il latte sarà della giusta temperatura aggiungete anche il composto di tuorli e mescolate agilmente (a fiamma basssa) fino a quando la crema non si addensa.

Dividete la crema in due parti: una lasciatela riposare in frigorifero; mentre per preparare l’altra sciogliete il cioccolato in microonde o a bagnomaria e poi aggiungetelo alla crema.

3️⃣ Riprendete la base dal forno e lasciatela raffreddare, quindi bagnatela con acqua e Alchermes (dovrà risultare morbida) e poi mettete le due creme, metà in una parte e metà nell’altra.

Arrotolate la pasta biscotto e poi spolverate con cacao e zucchero a velo.

————————-

Buon appetito

Vi invitiamo a visitare il profilo di @aurybobo_forcook per vedere le tante altre ricette gustose che prepara quotidianamente!

Ringraziamo infine tutti coloro che hanno partecipato e hanno realizzato tanti piatti bellissimi e buonissimi. Vi aspettiamo numerosi al prossimo contest. Buon appetito!