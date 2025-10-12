Ricerche in corso per giovane scomparso, avvistato ad Assisi - Tuttoggi.info

Sono ore di grande apprensione per un giovane che è scomparso dal sud Italia e che è stato avvistato ad Assisi, città che avrebbe raggiunto in pullman da Gravina di Puglia. Si tratta di Francesco Desiante, scomparso venerdì da Irsina, in provincia di Matera. Al momento della scomparsa l’uomo indossava abiti da lavoro: un cappotto verde con il logo “Diciocia” (ditta presso cui lavora) e un paio di jeans scuri.

Francesco è altro 1,85 capelli e barba lunghi e di color castano chiaro, occhi verdi, con occhiali di montatura nera sottile. Chiunque lo avvisti è pregato di contattare il numero unico di emergenza 112.

Anche il sindaco di Irsina, Giuseppe Candela, ha diffuso un pubblico appello attraverso i suoi canali social: “Siamo tutti in apprensione per Francesco Desiante, allontanatosi venerdì e non ancora rientrato. Il fatto che sia stato individuato fuori regione ci tranquillizza solo parzialmente e non saremo davvero sereni fino a quando non sarà rientrato a casa sua ad Irsina. Lavoriamo in stretto contatto con le forze dell’ordine per seguire in tempo reale la situazione. Chiediamo a tutti grande responsabilità cercando di tutelare il più possibile la moglie, le figlie, i genitori e tutti i familiari in questo momento delicato”.

Secondo quanto confermato anche dalle forze dell’ordine, l’uomo è stato avvistato l’ultima volta ad Assisi.