Ricercata in tutta Europa per furto, 35enne arrestata a Fossato di Vico - Tuttoggi

I carabinieri di Fossato di Vico, nei giorni scorsi, hanno identificato e tratto in arresto una 35enne polacca ricercata in tutta Europa per il reato di furto in abitazione.



La donna, che si aggirava con fare sospetto tra le case del piccolo centro, è stata notata dai militari e prontamente fermata. Sottoposta a controllo e risultata priva di documenti d’identità, ha cercato di sviare i carabinieri asserendo di essere giunta da poco in paese e di vivere presso un conoscente.

Gli operanti, insospettiti dal nervosismo mostrato dalla donna, hanno quindi proceduto al fermo di identificazione per accertarne le esatte generalità, accompagnandola al comando di Gubbio per il foto-segnalamento con rilevazione delle impronte digitali.

La 35enne è risultata essere ricercata in quanto gravata da misura cautelare emessa dalla Corte di Appello di Perugia, in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale Distrettuale di Balystock (Polonia). L’arrestata, che deve scontare una pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione per aver commesso un furto in abitazione, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Perugia, in attesa di essere consegnata alle Autorità polacche.