Ricerca, show cooking dello Chef del Tartufo ed esperti a confronto: buona l'edizione pilota della Fiera di Sigillo - Tuttoggi.info

Tanti apprezzamenti, consigli per aggiustare qualcosa nel format e suggerimenti per ulteriori novità, e soprattutto, palati soddisfatti. L’edizione “zero” della Fiera del Tartufo di Sigillo, pur organizzata in pochissimo tempo, ha mostrato il grande potenziale di una manifestazione tesa a valorizzare il prodotto estivo, mostrandone l’intera filiera, dai cercatori con i loro cani, a chi lo commercializza, fino ai piatti in cucina preparati dallo Chef del Tartufo Carmelo Sorce, l’ideatore della manifestazione che per due giorni ha animato Sigillo.

Astigiano di nascita diventato umbro per amore, Sorce ha il tartufo nel suo destino. Ne conosce i segreti, molti dei quali sono stati svelati ai curiosi buongustai che hanno partecipato al suo show cooking nella terrazza del ristorante Il Gobbo. Dal modo per riconoscere un prodotto maturo alla giusta modalità di conservazione, sino all’abbinamento con i cibi. Ricette semplici della tradizione locale – dalla strapazzata di uova agli gnocchetti al tartufo – per piatti che tutti possono preparare anche a casa. Sino a quelli più elaborati.

“Lo show cooking – commenta lo chef Carmelo Sorce – è stato un momento stupendo, a cui le persone hanno partecipato con grande interesse. Ma non il solo in questa due giorni così ricca di appuntamenti, in cui è stato presentato questo straordinario prodotto in ogni suo aspetto”.

Ricerca simulata del tartufo. Mostra dei prodotti dei cavatori locali, con la premiazione, da parte di una giuria qualificata, del miglior esemplare. Il raduno cinofilo, al quale hanno partecipato cercatori, con i loro splendidi cani, provenienti anche da fuori regione, grazie alla preziosa collaborazione di Silvio Staffieri e Alberto Facchini. Esposizione in fiera di tartufi e attrezzature. Ma anche occasione di confronto tra esperti, con il tavolo tecnico a cui hanno partecipato anche Gabriella Di Massimo, Antonella Brancadoro e Laura Giannetti, autentiche istituzioni in materia. E naturalmente cene e pranzi con i menù dello Chef del Tartufo, AperiTuber e simpatici giochi a tema.

Soddisfatte le istituzioni, che hanno partecipato ai vari momenti dell’evento con il sindaco Giampiero Fugnanesi, il vice sindaco Giampiero Bocci e il consigliere Alessandro Anemone. Presente anche il consigliere regionale Manuela Puletti, sempre molto attenta alle tradizioni locali vissute anche attraverso le attività del mondo del tartufo, della caccia e della pesca.

La Fiera del Tartufo di Sigillo ha avuto il patrocinio del Comune e il sostegno della Regione attraverso il Gal Alta Umbria e l’ospitalità a Palazzo Donini per la presentazione, a cui hanno partecipato anche la presidente Tesei e il vice presidente Morroni.

Dopo questa gustosa anteprima, l’appuntamento è per la prima edizione della Fiera del Tartufo di Sigillo. “Ma prima – annuncia lo chef Carmelo Sorce – ci sarà un appuntamento culinario dedicato naturalmente al tartufo”.