Si ribalta con l'Ape, trasportato in codice rosso all'ospedale - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto in via del Bottagnone a Gubbio, l'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco

Si è ribaltato oggi pomeriggio (18 maggio) con un’Ape Piaggio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Branca.

L’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma (ancora in corso di accertamento le cause) a Gubbio, in via del Bottagnone, intorno alle 16.30, quando i residenti hanno sentito un forte botto. L’Ape sarebbe infatti andata a sbattere contro una recinzione prima di ritrovarsi sottosopra.

L’uomo, rimasto ferito in modo abbastanza serio (da valutare la gravità), è stato estratto dall’abitacolo grazie ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme a 118 e Polizia locale.